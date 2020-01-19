19 янв. 2020 г., 22:09
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News Code: 83640428
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Вышла в свет новая книга "Русский миф"

Вышла в свет новая книга "Русский миф"

Тегеран, 19 января, ИРНА - Книга «Русский миф» была представлена с участием автора произведения Али Махдуми в Новостном агентстве Исламской Республики (ИРНА).

Али Махдуми на церемонии представления книги заявил, что это первая работа на основе теории когнитивных наук в Иране. «В этой книге для раскрытия психологии личности Владимира Путина используются теории ментальных моделей, применимых к бизнесу, СМИ, менеджменту и образованию», - сказал он.

«Книга «Русский миф» рассматривает этот вопрос с трех структурных, функциональных и практических аспектов», - указал он.

«В политической психологии модели имеют три аспекта: политику, безопасность и историю, поэтому в случае с Путиным мы обсуждаем то, что произошло в его детстве, что превратило сегодня его в важную и влиятельную фигуру», - отметил он.

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