Советник Лариджани отметил укрепление российско-иранских отношений при Путине

"До 2012 года я считал, что русские бросает в беде союзников", сказал Абдоллахиан. Советник Лариджани отметил, что в 2012-2017 годах участвовал в переговорах по сирийской проблеме, после чего изменился его негативный взгляд на Россию.
"Россия при Путине стала совсем другой страной, чем до него. Россия при Путине для нас — это возможность, отталкиваясь от успешного сотрудничества в Сирии, реализовать потенциал для сотрудничества в других сферах", подчеркнул он.
"Я убежден, что если мы сможем наладить сотрудничество в других сферах, то взаимодействие с Россией станет прекрасным шансом для работы на благо национальных интересов Ирана", уточнил он.
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Тегеран, 19 января. ИРНА — Советник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян высоко оценил динамичное развитие российско-иранских отношений при президенте Владимире Путине.
"До 2012 года я считал, что русские бросает в беде союзников", сказал Абдоллахиан. Советник Лариджани отметил, что в 2012-2017 годах участвовал в переговорах по сирийской проблеме, после чего изменился его негативный взгляд на Россию.
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