Иран: Европа логически не может запустить механизм разрешения споров по СВПД



Иран уже запустил и завершил механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал Аракчи, указав на пять шагов Ирана по сокращению своих обязательств по ядерной сделке. "Иран первым запустил пункт 36 (СВПД), и завершил процесс этого механизма. Европейские страны, ни юридически и политически, и даже ни логически, не могут использовать этот механизм, в то время, как мы его запустили и завершили", сказал иранский дипломат.

Замглавы МИД Ирана также отметил, что пока рано обсуждать выход Ирана из СВПД. "Обсуждать этот вопрос пока рано, но Тегеран показал, что принимает довольно мудрые и вдумчивые решения в подходящее время", сказал Аракчи.

14 января Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

Ранее Аракчи напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если её остальные участники будут выполнять собственные обязательства.

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