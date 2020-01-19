19 янв. 2020 г., 16:45
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News Code: 83640161
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Иранка побила мировой рекорд в беге на 60 метров

Иранка побила мировой рекорд в беге на 60 метров

Тегеран, 19 января. ИРНА — Иранка Фарзане Фасихи на отборочном турнире чемпионата мира по легкой атлетике в помещении установила мировой рекорд в беге на дистанции 60 метров.


В финальном забеге она показала результат 7,29 секунды. Таким образом Фасихи улучшила свой собственный рекорд, причем сразу на три сотых – 7,32.
Легкоатлетка из Ирана с октября 2019 года выступает в Сербии за клуб Партизан (Белград).
Напомним, что в 2018 году иранка завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии, а в 2013 году — серебро чемпионата Западной Азии.
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