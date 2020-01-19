В Иране заявили о замене китайских и индийских туристов европейцами

"Мы должны подготовить почву для въезда китайских, русских и индийских туристов в Иран, чтобы снизить урон от отмены европейских туров", заявил он, говоря о путях развития туризма в Иране.

По его словам, у Китая, Индии и России большое население, и Иран может стать хорошим назначением для них.

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