19 янв. 2020 г., 15:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83640033
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В Иране заявили о замене китайских и индийских туристов европейцами

В Иране заявили о замене китайских и индийских туристов европейцами

Тегеран, 19 января, ИРНА – "Мы можем заменить китайских и индийских туристов европейцами", заявил глава ассоциации гостиницей Ирана Джамшид Хамзе-Заде.

"Мы должны подготовить почву для въезда китайских, русских и индийских туристов в Иран, чтобы снизить урон от отмены европейских туров", заявил он, говоря о путях развития туризма в Иране.
По его словам, у Китая, Индии и России большое население, и Иран может стать хорошим назначением для них.

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