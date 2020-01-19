19 янв. 2020 г., 14:58
Journalist ID: 2390
News Code: 83640010
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Иран занимает 4-е место мира в области нанотехнологии

Иран занимает 4-е место мира в области нанотехнологии

Тегеран, 19 января, ИРНА – Иран занял 4-е место мира в области нанотехнологии в 2018 году, и пока сохранил эту позицию. Об этом заявил глава 3-й форума по наномедицине и нанобезопасности Мехди Риазат.

"Иран занимает лучшее место по сравнению с Китаем, Индией, Южней Кореей и европейскими странами", отметил он, выступая на пресс-конференции форума по наномедицине и нанобезопасности в университете имени Шахида Бехешти.
По его словам, более 10 тыс. 400 статей из Ирана были опубликованы в журнале ISI. Иран также занимает 4-е место мира по рейтингам статей.
"В Иране есть более 35 тыс. выпускников в области нанотехнологии, часть которой относится к наномедицине", отметил он.
Ранее в Иране сообщили, что нанотехнология в стране после победы Исламской революции поднялась с 57-го на 4-е место.

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