Иран занимает 4-е место мира в области нанотехнологии

"Иран занимает лучшее место по сравнению с Китаем, Индией, Южней Кореей и европейскими странами", отметил он, выступая на пресс-конференции форума по наномедицине и нанобезопасности в университете имени Шахида Бехешти.

По его словам, более 10 тыс. 400 статей из Ирана были опубликованы в журнале ISI. Иран также занимает 4-е место мира по рейтингам статей.

"В Иране есть более 35 тыс. выпускников в области нанотехнологии, часть которой относится к наномедицине", отметил он.

Ранее в Иране сообщили, что нанотехнология в стране после победы Исламской революции поднялась с 57-го на 4-е место.

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