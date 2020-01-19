Тяжелоатлеты из 18 стран мира примут участие в международном турнире "Кубок Намджу"

"Сборные Болгарии, Ирака, Камеруна, Бангладеша, Боснии, Норвегии, Туркменистана, Иордании, Монголии и Украины по тяжелой атлетике подтвердили участие в международном турнире "Кубок Намджу", отметил глава делегации по тяжелой атлетике в провинции Гилян Асгар Эбрхими.

По его словам, такие страны, как Китай, Армения, Азербайджанская Республика, Индонезия, Турция, Румыния, Йемен и Катар также выразили готовность для участия в турнире.

Международный турнир "Кубок Намджу" 2-4 февраля пройдет в Реште. Победители турнира могут получить лицензию на ОИ-2020 Токио.

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