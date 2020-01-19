Али Лариджани: Европа должна быть справедливой в решении ядерной программы

"Подход трех европейских стран к ядерной программе Ирана и попытка в отношении использования статьи 37 Ядерного соглашения (механизма запуска) вызывает сожаление. Также позорно один из министров европейских стран прямо заявил, что США угрожают нам импортными тарифами, в случае неиспользования механизма запуска, и увеличивают тарифы на автомобили на 25 процентов", - отметил он.

"Иран не угрожает. Прошло более полутора лет с тех пор, как США враждебно вышли из ядерной сделки, а Европа только выступала с политическими заявлениями. Иран уже давно терпит", - добавил он.

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