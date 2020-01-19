19 янв. 2020 г., 10:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83639391
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МИД Ирана прокомментировал унизительный акт президента Франции

МИД Ирана прокомментировал унизительный акт президента Франции

Тегеран, 19 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал унизительный акт президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Персидский залив искаженным названием.

"Упоминаю о том, что залив на юге Ирана имеет лишь одно название — Персидский залив", написал Мусави в Twitter.
"Ваше военное присутствие в Персидском заливе также неправильно, как и используемое вами название. Обе ошибки серьезные, но исправимые", — добавил Мусави.
Иранский дипломат написал 3 твита подряд — на французском, английском и персидском.

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