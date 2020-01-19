МИД Ирана прокомментировал унизительный акт президента Франции

"Упоминаю о том, что залив на юге Ирана имеет лишь одно название — Персидский залив", написал Мусави в Twitter.

"Ваше военное присутствие в Персидском заливе также неправильно, как и используемое вами название. Обе ошибки серьезные, но исправимые", — добавил Мусави.

Иранский дипломат написал 3 твита подряд — на французском, английском и персидском.