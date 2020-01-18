Иранские боксеры завоевали 7 медалей на турнире памяти Ахмета Комерта в Турции

Сегодня, в субботу в Стамбуле завершился международный боксерский турнир памяти Ахмета Комерта, известного турецкого спортивного деятеля, много лет возглавлявшего федерацию бокса Турецкой Республики.

Иран представили 10 спортсменов, семеро из которых заняли свои места на пьедестале почета.

"Серебро" в копилку сборной Ирана принесли Мослем Магсуди, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, Омид Ахмади Сафа в категории до 52 килограммов, и Туфан Шарифи в категории до 91 килограмм. Бронзовые медали завоевали Даниал Шахбахш, Хоссейн Данешвар, Али Джамали и Эхсан Рузбахани.

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