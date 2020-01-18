Сегодня, в субботу в Стамбуле завершился международный боксерский турнир памяти Ахмета Комерта, известного турецкого спортивного деятеля, много лет возглавлявшего федерацию бокса Турецкой Республики.
Иран представили 10 спортсменов, семеро из которых заняли свои места на пьедестале почета.
"Серебро" в копилку сборной Ирана принесли Мослем Магсуди, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, Омид Ахмади Сафа в категории до 52 килограммов, и Туфан Шарифи в категории до 91 килограмм. Бронзовые медали завоевали Даниал Шахбахш, Хоссейн Данешвар, Али Джамали и Эхсан Рузбахани.
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Тегеран, 18 января. ИРНА — Сборная Ирана по боксу завоевала 7 медалей (3 серебряных и 4 бронзовых) на турнире памяти Ахмета Комерта в турецком городе Стамбул.
Сегодня, в субботу в Стамбуле завершился международный боксерский турнир памяти Ахмета Комерта, известного турецкого спортивного деятеля, много лет возглавлявшего федерацию бокса Турецкой Республики.
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Иранские боксеры завоевали 7 медалей на турнире памяти Ахмета Комерта в Турции
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