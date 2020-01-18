18 янв. 2020 г., 17:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83638802
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600 тыс. медицинских туристов ежегодно приезжают в Иран

600 тыс. медицинских туристов ежегодно приезжают в Иран

Тегеран, 18 января, ИРНА – Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в Иран, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замминистра медицины и здравоохранения Ирана Камаль Тагави.

«Ежегодно 600 тыс. медицинских туристов посещают Иран, но такие страны, как Индия, Турция и Таиланд впереди всех в этой области», заявил он.
По его словам, более низкая стоимость медицинских услуг в Иране является одним из важных преимуществ страны для привлечения медицинских туристов.
Опросы показывают, что число больниц за последние 7 лет увеличилось. «Теперь у нас 1000 больниц», отметил он.
Он добавил, что количество больничных коек также выросло, и в настоящее время в стране имеется 141 тыс. больничных коек.

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