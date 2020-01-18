600 тыс. медицинских туристов ежегодно едят в Иран

«Ежегодно 600 тыс. медицинских туристов посещают Иран, но такие страны, как Индия, Турция и Таиланд успешнее работали в этой области», заявил он.

По его словам, более низкая стоимость медицинских услуг в Иране является одним из важных преимуществ страны для привлечения медицинских туристов.

Опросы показывают, что число больниц за последние 7 лет увеличилось. «Теперь у нас 1000 больниц», отметил он.

Он добавил, что количество больничных коек также выросло, и в настоящее время 141 тыс. больничных коек в стране.