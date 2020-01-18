Санкции США против Ирана угрожают здоровью пациентов, страдающих редкими заболеваниям

"Американские санкции и давление вашингтона ограничили Ирану доступ к лекарствам для пациентов, страдающих редкими заболеваниям", сказал Кашкави.

По его словам, два месяца тому назад, глава иранского фонда пациентов с редкими заболеваниями совершил визит в Испанию, где искал лекарства для пациентов, страдающих редкими заболеваниям. "Однако все испанские компании отказались продавать Ирану лекарства из-за санкций США", сообщил он.

Ранее, в ноябре 2019 года, глава миссии Международного комитета Красного Креста в Иране Рето Стокер заявил, что Тегеран должен собирать документы и показания о последствиях недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США.

Кроме того, спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идрис Джазаир заявил, что ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против Тегерана.

Он подчеркнул, что односторонние санкции Вашингтона негативно отразились на осуществлении права на здоровье в Иране.

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