Глава департамента МВД по делам мигрантов провел встречу с главой УВКБ в Иране

"Иран, имея 40-летний опыт работы с беженцами и иностранными мигрантами и оказания им помощи готов обмениваться опытом и информацией с другими странами по этому направлению", сказал Махмуди.

Он также выразил надежду на то, что ООН в этом году примет соответствующие необходимые меры по поддержке беженцев и иностранных мигрантов по всему миру.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Тегеране высоко оценил прекрасное сотрудничество между УВКБ и Ираном, поблагодарив страну за помощь и поддержку афганским беженцам.

По его словам официальные лица ООН неоднократно отмечали, что поддержка беженцев в Иране заслуживает похвалы.

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