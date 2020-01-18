Международный турнир по каратэ начался с присутствием Ирана в Баку

По данным АЗЕРТАДЖ, в открытом турнире, организованном Национальной федерацией карате Азербайджана и клуба карате «Арпачай», принимают участие дети, подростки и молодежь.

В первый день турнира проходят индивидуальные ката соревнования по всем возрастным группам. 19 января среди 6-11-летних детей состоятся индивидуальные и командные кумите выступления, а на следующий день будут организованы кумите встречи по различным весовым категориям с участием 12-13-летних детей, 14-15-летних подростков и 16-17-летней молодежи.

В соревнованиях, которые уже третий раз проходят в нашей стране, участвуют около 800 спортсменов из 11 стран, в том числе Азербайджан, Иран, Турция, Россия, Туркменистан, Грузия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Марокко и Оман.

Победителям и призерам будут вручены дипломы, кубки и медали.

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