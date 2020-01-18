18 янв. 2020 г., 14:27
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News Code: 83638508
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Проект строительства иранского спутника "Зафар" завершен

Проект строительства иранского спутника "Зафар" завершен

Тегеран, 18 января, ИРНА - Проектирование спутника Зафар было завершено учеными и экспертами Иранского университета "Элмо Санат", и вскоре будет завершена подготовка к запуску этого спутника на орбиту.

Национальный исследовательский спутник Зафар был спроектирован и построен Университетом "Элмо Санат".

По данным ИРНА, спутник весит 113 кг и может работать на орбите не менее 5.1 года. Спутниковая миссия Зафар – снимать фотографии в режиме реального времени и отправлять одностороннюю голосовую связь между двумя пользователями. Спутник будет вращать на высоте 530 км и будет находиться на орбите LEO с полосой частот s & f.

Преимущества Зафара - модернизация камер, удвоение точности управления и увеличение скорости передачи видео более чем в 15 раз. Спутник оснащен цветными камерами, способными захватывать поверхность Земли. Зафар по крайней мере на 300 процентов лучше, чем Навид и имеет более продвинутую систему управления.

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