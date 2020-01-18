18 янв. 2020 г., 12:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83638152
0 Persons

Tags

Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма разрешения споров по СВПД

Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма разрешения споров по СВПД

Москва, 18 января, ИРНА – Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма разрешения споров по СВПД. Об этом заявил постпред и посол РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он в интервью ИРНА отметил, что Москва выступает против запуска механизма разрешения споров по ядерной сделке со стороны стран "евротройки".
14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.
"Мы предупредили европейских партнеров об этом акте, указав на негативные последствия данного механизма", добавил он.
Попытка запустить механизм урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =