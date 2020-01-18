Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма разрешения споров по СВПД

Он в интервью ИРНА отметил, что Москва выступает против запуска механизма разрешения споров по ядерной сделке со стороны стран "евротройки".

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.

"Мы предупредили европейских партнеров об этом акте, указав на негативные последствия данного механизма", добавил он.

Попытка запустить механизм урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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