Иранские борцы завоевали две золотые медали в Кубке Маттео Пелликоне-2020 в Италии

Мемориал Маттео Пелликоне-2020 (Memorial Matteo Pellicone 2020) проходит 15-18 января, на коврах Олимпийского центра «Маттео Пелликоне» в Риме (Италия).

Мемориал Маттео Пелликоне — это международный рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе, в котором принимают участие ведущие борцы мира.

В Риме приняли участие 7 действующих чемпионов мира и 33 обладателя медалей чемпионата мира 2019 года.

При этом Мохаммад Хосейн Мохаммадиян в весовой категории 97 кг и Амирхосйен Заре в 125 кг завоевали золото, обыграв своих соперников.

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