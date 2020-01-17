17 янв. 2020 г., 23:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83637667
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Зариф: Катастрофа украинского самолета не должна иметь политический характер

Зариф: Катастрофа украинского самолета не должна иметь политический характер

Тегеран, 17 января, ИРНА - Ссылаясь на встречу со своим канадским коллегой по поводу крушения украинского самолета, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что катастрофу не следует политизировать.

В пятницу вечером в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал: «Сегодня в Омане я встретился с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, чтобы обсудить консульское, техническое и юридическое сотрудничество между странами, пострадавшими от катастрофы украинского самолета. Мы договорились о постоянном обмене между соответствующими экспертами. Нужно пренебречь политизацией этой катастрофы и сосредоточить на семьях жертв».

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