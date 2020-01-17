Зариф и глава МИД Канады обсудили последние события, связанные с крушением украинского самолета

"Стороны вновь выразили сожаление по поводу крушения украинского самолета и обсудили консульское, техническое и юридическое сотрудничество между Ираном и странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы", говорится в заявлении иранского МИД.

В ходе встречи, которая состоялась по просьбе канадской стороны Зариф и Шампань договорились продолжить сотрудничество по этому вопросу с участием экспертов МИД Ирана и Канады.

Согласно заявлению, главы МИД двух стран также договорились провести еще одну встречу в ближайшем будущем.

Встреча с оманским коллегой

Глава иранского МИД, который прибыл из Индии в столицу Омана Маскат с коротким визитом провел отдельную встречу с главой МИД Омана Юсефом Бен Алави. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Крушение самолета компании "Международные авиалинии Украины"

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в 8 января под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Глава МИД Ирана также сообщил, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор".

Кроме того, президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности. "Ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности", сказал Рухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. "Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и прозрачно", говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте иранского лидера.

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