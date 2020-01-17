Лавров: шесть F-35 США было в воздухе у границ Ирана перед уничтожением украинского самолета

Лавров отметил, что крушение самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном произошло из-за непреднамеренной ошибки.

"Я никого не хочу оправдывать, это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли", - сказал он, отметив, что Иран признал свою ошибку. Лавров также выразил уверенность, что Тегеран рассмотрит все требования о компенсациях со стороны родственников погибших в этой катастрофе. И. о. министра отметил, что "хотелось бы, чтобы этого не было".

"Но американцы уничтожили беспрецедентной операцией, которая подрывает международное право, [на территории Ирака командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема] Сулеймани. Иранцы ответили выверено, предупредив Ирак, есть информация в СМИ, что и американцы были предупреждены и приняли это за данность. Есть информация, что после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара США, не знали в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F35, в воздушном пространстве прямо у границ Ирана", передает ТАСС слова Лаврова.

Он добавил, что эта информация подлежит перепроверке, подчеркнув общую "нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях".

Лавров отметил, что МИД России никогда не делало официальных заявлений о недостоверности информации о том, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном был сбит.

"Я не припомню, чтобы МИД официально говорил, что версии о том, что самолет был сбит, являются дезинформацией. Вы можете меня опровергнуть, если у вас есть факты", - сказал Лавров, обращаясь к журналисту британской газеты Independent, который попросил и. о. министра разъяснить позицию МИД по этой теме.

Журналист сказал: "По-моему, ваш заместитель [Сергей] Рябков про это говорил".

"Ну, по-моему, или как? Я не припомню. Никаких официальных заявлений мы не делали и не могли делать. Мы только выступали за то, чтобы была установлена истина, как, собственно, мы хотим добиться правды и в отношении малайзийского "Боинга", - ответил на это Лавров.

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