Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении вырос на 48%

Он отметил, что объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в физическом выражении в указанный период также вырос на 94%.
По его словам, объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС больше, чем страны ССГПЗ, АСЕАН и ЕС.
Тегеран, 17 января, ИРНА - Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил 656 млн. долларов за первые 9 месяцев иранского 1398 года, который вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил глава иранской организации по развитию торговли Хамид Задбум.
Он отметил, что объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в физическом выражении в указанный период также вырос на 94%.
По его словам, объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС больше, чем страны ССГПЗ, АСЕАН и ЕС.
Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям.…
В пятницу после пятничной молитвы состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства…
Накануне 41-й годовщины победы исламской революции (в 1979 году) Верховный лидер исламской…
Москва, 17 января. ИРНА — В момент крушения украинского самолета в воздухе было минимум шесть…
Тегеран, 17 января, ИРНА - Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил…
Тегеран, 17 января, ИРНА - Трагическое крушение украинского самолета нельзя стать поводом для…
Тренировка сборной Ирана по спортивной борьбе Зурхане в среду прошла в Санандадже. 3-й международный…
Тегеран, 17 января - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал акт КСИР…
Тегеран, 16 января. ИРНА — Иранский банк Pasargad в ближайшее время откроет свой филиал в Индии…
Тегеран, 16 января. ИРНА — Иран запустит на орбиту новый спутник собственного производства,…
Your Comment