17 янв. 2020 г., 17:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83637444
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Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении вырос на 48%

Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении вырос на 48%

Тегеран, 17 января, ИРНА - Объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил 656 млн. долларов за первые 9 месяцев иранского 1398 года, который вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил глава иранской организации по развитию торговли Хамид Задбум.

Он отметил, что объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС в физическом выражении в указанный период также вырос на 94%.

По его словам, объём экспорта Ирана в страны ЕАЭС больше, чем страны ССГПЗ, АСЕАН и ЕС.

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