Крушение украинского самолета нельзя стать поводом для политических интересов: Иран

"Мы были удивлены некоторыми комментариями и даже самим проведением этой встречи", отметил Мусави, указав на проведение заседания глав МИД стран, чьи граждане были на борту разбившегося украинского самолета.

Он отметил, что трагическое крушение украинского самолета нельзя стать поводом для политических интересов и жестов, призвав всех сторон к расследованию вопроса без скандала ради семей погибших.

"Исламская республика работала очень хорошо и даже превзошла ожидания в сотрудничестве с этими странами. Странно, что министр иностранных дел Канады зачитал такое заявление на следующий день после выполнения первоначальных задач расследования", заключил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.





