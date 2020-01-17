Лидер назвал акт КСИР ударом по авторитету США

Говоря о запуске механизма по разрешению споров по СВПД странами «евротройки», Лидер заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят закрыть глаза на недавние события в Иране.

«Они пригрозили вновь поднять вопрос об иранской ядерной сделке в Совбезе ООН, но к счастью, власти страны дали им решительный ответ», отметил аятолла Хаменеи, выступая перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводит впервые за восемь лет.

"Великобритания, Германия и Франция ничего не делают. Они будут служить интересам США. Они марионетки", - заявил Лидер, добавив, что европейцам "не удастся поставить иранскую нацию на колени".

«Сионистская новостная империя пыталась заявить, что наш дорогой генерал Касем Сулеймани — террорист! Президент и госсекретарь США повторили это. Но Господь бог распорядился иначе. Не только в Иране, но и в других странах люди приветствовали этого мученика и сжигали флаги США и сионистского режима», заявил лидер, указав на торжественные похороны генерала Сулеймани, которые прошли в различных городах Ирана и Ирака.

Верховный лидер назвал убийство генерала Касема Сулеймани трусливым тайным актом правительства США, добавив, что они (американцы — ред.) убили его не на поле боя.



