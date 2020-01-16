16 янв. 2020 г., 23:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83636901
0 Persons

Иранский банк Pasargad откроет филиал в Индии

Иранский банк Pasargad откроет филиал в Индии

Тегеран, 16 января. ИРНА — Иранский банк Pasargad в ближайшее время откроет свой филиал в Индии для упрощения торговых операций между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с индийскими властями.

"Bank Pasargad получил разрешение на открытие филиала в Индии для упрощения торговых операций между Тегераном и Нью-Дели", сказал Зариф, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф также предложил индийской стороне открыть филиал индийского банка в порту Чабахар на юго-востоке Ирана.

Иранский глава МИД также предложил представителям частного сектора двух старн перейти на расчеты в национальных валютах для избавления от доминирования доллара.

Зариф во вторник прибыл в столицу Индии Нью-Дели, где принял участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина". Форум проводится с 2016 г. исследовательским центром «Обзервер Рисерч Фаундейшн» совместно с МИД Индии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =