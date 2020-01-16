Иранский банк Pasargad откроет филиал в Индии

"Bank Pasargad получил разрешение на открытие филиала в Индии для упрощения торговых операций между Тегераном и Нью-Дели", сказал Зариф, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф также предложил индийской стороне открыть филиал индийского банка в порту Чабахар на юго-востоке Ирана.

Иранский глава МИД также предложил представителям частного сектора двух старн перейти на расчеты в национальных валютах для избавления от доминирования доллара.

Зариф во вторник прибыл в столицу Индии Нью-Дели, где принял участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина". Форум проводится с 2016 г. исследовательским центром «Обзервер Рисерч Фаундейшн» совместно с МИД Индии.

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