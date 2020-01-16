Иран готов передать Украине тела погибших при авиакатастрофе под Тегераном

"Главы МИД Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с крушением украинского самолета", сообщили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Зариф заявил о готовности Тегерана передать Киеву тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в 8 января под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Глава МИД Ирана также сообщил, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор".

Кроме того, президент Ирана пообещал, что виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности. "Ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности", сказал Рухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. "Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и прозрачно", говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте иранского лидера.

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