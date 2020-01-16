16 янв. 2020 г., 14:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83636533
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Греция приветствовала развитие туризма с Ираном

Греция приветствовала развитие туризма с Ираном

Афины, 16 января, ИРНА - Министр туризма Греции Фанасис Теохаропулос приветствовал развитие сотрудничества в сфере туризма на встрече с послом Исламской Республики Иран.

«Иран обладает богатой и цивилизованной культурой, насчитывающей тысячи лет, и Афины приветствуют развитие сотрудничества в области туризма с этой цивилизованной страной», - сказал министр туризма Греции послу Ирана Ахмаду Надери.

Министр туризма Греции, ссылаясь на цивилизационное партнерство между Ираном и Грецией, приветствовал идеи посла Ирана по улучшению туристических отношений между двумя странами.

«В рамках существующих мощностей Греция готова сотрудничать с Ираном в сфере туризма», - пояснил он.

«Индустрия туризма является межотраслевой отраслью, и для ее развития необходимо широкое сотрудничество между различными секторами, включая политический, культурный и экономический сектора», - отметил министр.

Он выразил надежду, что в ближайшее время он сможет посетить культурные и исторические объекты Ирана, а также культурные и ремесленные изделия страны.

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