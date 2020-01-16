Обсуждены пути развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном в сфере транспорта

Генеральный директор Международной дорожно-транспортной организации автомобильных дорог и транспорта Ирана Манучехр Салманзаде заявил, что на встрече была подчёркнута необходимость развития транспортных отношений, а также способов снижения платы за проезд и прочих затрат.

«Встреча была посвящена дальнейшему развитию транспортных и таможенных отношений между двумя странами и актуальному состоянию в автомобильном транспорте между двумя странами, а также последствиям для грузового и пассажирского флотов двух стран», - отметил он.

Глава Отдела международного сотрудничества Государственного таможенного комитета Азербайджана Делавэр-Фархад Алиев, возглавлявший азербайджанскую делегацию, также приветствовал растущие отношения и регулярное транспортное и таможенное сотрудничество между двумя странами. Он призвал к проведению регулярных встреч между представителями терминалов и совместной пограничной таможни для развития отношений и решения любых проблем.

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