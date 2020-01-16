16 янв. 2020 г., 12:27
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News Code: 83636335
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Обсуждались пути развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном в сфере транспорта

Обсуждались пути развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном в сфере транспорта

Тебриз, 16 января, ИРНА - Пути развития сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой были обсуждены на пограничном терминале Джолфа с проведением Совместного международного транспортного саммита.

Генеральный директор Международной дорожно-транспортной организации автомобильных дорог и транспорта Манучехр Салманзаде, заявил, что на встрече была подчеркнута необходимость развития транспортных отношений, а также в способов снижения платы за проезд и затрат.

«Встреча была посвящена дальнейшему развитию транспортных и таможенных отношений между двумя сторонами и последнему состоянию автомобильного транспорта между двумя странами, а также последствиям для грузового и пассажирского флотов двух стран», - отметил он.

Глава Отдела международного сотрудничества Государственного таможенного комитета Азербайджана Делавэр Фархад Алиев, возглавлявший азербайджанскую делегацию, также приветствовал растущие отношения и регулярное транспортное и таможенное сотрудничество между двумя странами. Он также призвал регулярные встречи между представителями терминалов и совместной пограничной таможни для развития отношений и решения любых проблем.

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