Иранский музыкант получил премию GlobalFest Festival

Globalfest Festival - это музыкальный фестиваль, который проводится в Нью-Йорке в первой половине января каждого года для выявления и приглашения наиболее важных, разнообразных и креативных групп со всего мира.

Кейхан Калхор, известный музыкант, который играет на Каманче, выиграл премию «Человек года» в номинации «Музыка года» на международной музыкальной выставке WOMEX. Он также был участником группы Silk Road, удостоенной премии Грэмми.

Каманча – струнный смычковый инструмент с долбленым корпусом в форме шара. Его делают из орехового дерева. В течение 10-15 лет корпус сушат, после чего стенку стёсывают до толщины 5 мм. На открытую часть корпуса натягивается рыбья кожа. Дугообразная подставка из орехового дерева устанавливается наискось по отношению к струнам. Это позволяет получить более сильное и яркое звучание. Шейка без ладов сужается книзу, проходит сквозь корпус, в нижнюю ее часть ввинчивается штырь-ножка. Играют на каманче особым смычком – он имеет прямую или слегка вогнутую трость из кизила, к которой прикреплена прядь конского волоса. Техника игры на каманче необычна, – смычок не переводят с одной струны на другую, как при игре на скрипке, а поворачивают сам инструмент к смычку той или иной струной.

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