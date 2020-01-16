Зариф: Европейский Союз должен изменить свое поведение по отношению к Ирану и СВПД

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился сегодня утром в Нью-Дели с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Зариф поздравил Борреля с назначением на эту должность и выразил готовность тесно сотрудничать с ним.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, указав на ошибки и бездействие европейцев в отношении их обязательств в СВПД, отверг критике недавние действия трех европейских стран и их претензий и призвал их изменить свое поведение в отношении Ирана и СВПД.

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