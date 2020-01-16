Зариф: Убийство генерала Сулеймани - это конец американского присутствия в регионе

«В четырех индийских городах индийские шииты выразили возмущение в связи с действием США по убийства гегерала Сулеймани. Мы надеемся, что недовольство жителей региона не будет иметь неполитических последствий. Но это, несомненно, будет иметь политические последствия», - сообщил India Today, цитируя Зарифа.

«Убийство Сулеймани станет концом присутствия США в регионе. Я надеюсь, что эти события будут ограничены выводом США из региона», - добавил он.

«США предприняли серьезные враждебные действия, которые имели серьезные последствия. Этот шаг имел последствия для безопасности Ирака, потому что США провели военные действия на иракской территории. В ответ иракцы потребовали вывода американских войск из Ирака. При этом США нарушили международное право в трех случаях. Они убили очень уважаемого высокопоставленного иранского военного чиновника вместе с сопровождающей его делегацией. Иран защищал свои ракетные базы США в целях самообороны. Это был ответ Ирана на убийство Сулеймани», - продолжил Зариф.

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