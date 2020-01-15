Аракчи обрушился с критикой на «евротройку» из-за ситуации вокруг СВПД

"Замглавы МИД Ирана на встрече с послом Хорватии в Иране Драго Штамбуком назвал запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке неправильным решением в неподходящее время", говорится в заявлении, распространённом на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

По его словам, Иран уже запустил и завершил механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки. "Пять шагов Ирана по сокращению своих обязательств по СВПД является результатом запуска этого механизма. Иран имеет право сократить свои обязательства в соответствии с невыполнением обязательств другими участниками сделки", подчеркнул он.

При этом он назвал заявление европейцев слабым и пассивным шагом, отметив, что этот шаг ни с точки зрения процесса, ни с политической и правовой точки зрения ничего нового не имеет.

Аракчи также раскритиковал позицию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в отношении недавнего заявления евротройки по СВПД.

При этом иранский дипломат напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если её остальные участники будут выполнять собственные обязательства.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе зависит от Франции, Великобритании и ФРГ, а не от Ирана.

Ранее во вторник Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

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