Зариф: Иран не станет пересматривать СВПД

"Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совета Безопасности ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом", написал Зариф в Twitter.

"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", добавил глава иранского МИД.

По его словам, даже в случае согласия Ирана на подобный шаг, нет никаких гарантий того, что уже в следующем году стране не предложат другие подобные сделки, но связанные уже с именами других американских политиков.

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