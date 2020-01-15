Зариф и глава МИД Дании обсудили ситуацию вокруг СВПД

"Во время встречи, министры иностранных дел Ирана и Дании обсудили напряженность и отсутствие безопасности в зоне Персидского залива, в частности роль и присутствие США и их западных союзников в регионе, непрактичность европейских стран в отношении их обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, страх перед США, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана во вторник прибыл в столицу Индии Нью-Дели, где принимает участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина". Форум проводится с 2016 г. исследовательским центром «Обзервер Рисерч Фаундейшн» совместно с МИД Индии.

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