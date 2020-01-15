Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана

Тебриз, 15 января, ИРНА – Заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам свободной зоны Арас Сафар Шасафанд сказал, что стоимость экспорта из Араса увеличилась на 100 процентов за первые девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.