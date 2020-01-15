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Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зависит от европейской тройки (Франции, Великобритании и ФРГ), а не от Ирана.
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Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана
Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что…
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Россия против включения ракетной программы Ирана в СВПД
Москва, 15 января. ИРНА — Россия против включения ракетной программы Ирана в Совместный всеобъемлющи…
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Экспорт из свободной зоны Арас увеличился на 100 процентов
Тебриз, 15 января, ИРНА – Заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам свободной…
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Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране
Тегеран, 15 января, ИРНА - Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду…
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В Челябинске откроется Центр развития персидской культуры «Хафиз»
Москва, 15 января. ИРНА — В начале марта в Челябинске откроется Центр развития персидской культуры…
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МИД Великобритании: в ближайшее время посол в Иране вернется в страну
Лондон, 15 января. ИРНА — Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило поездку британског…
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Собрание военных инвалидов напротив посольства Швейцарии
Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду с плакатами в знак протеста…
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Встречи главы МИД Ирана в кулуарах форума "Диалог Райсина" в Индии
Тегеран, 15 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Нью-Дели…
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Страны "евротройки" не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф
Нью-Дели, 15 января, ИРНА – "Европейские страны – самостоятельные народы, но они не выполнили…
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Совет Российской Федерации: мы поддерживаем международную позицию Ирана
Москва, 15 января, ИРНА - Москва решительно поддерживает позицию Исламской Республики Иран…
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