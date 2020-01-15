15 янв. 2020 г., 18:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83635692
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Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана

Зариф: будущее СВПД зависит от «евротройки», а не от Ирана

Тегеран, 15 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зависит от европейской тройки (Франции, Великобритании и ФРГ), а не от Ирана.

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