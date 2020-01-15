Россия против включения ракетной программы Ирана в СВПД

По его словам, Иран имеет полное право развивать собственную ракетную программу в интересах обеспечения собственной безопасности. "Это неоспоримое право Исламской республики", - особо отметил Рябков.

"СВПД после вчерашних объявлений евротройки просто под угрозой окончательного распада, и эти объявления, я надеюсь, не приведут к тому, что договоренности, оформленные в 2015 году, совсем уйдут в прошлое", - пояснил позицию российской стороны заместитель главы МИД РФ. При этом Сергей Рябков отметил, что не может быть и речи о внедрении в СВДП, который пока еще существует, каких-то дополнительных элементов.

Замминистра также уточнил, что вопрос о проведении заседания совместной комиссии по реализации СВПД пока не решен. Российская сторона полагает, что основания для запуска Механизма разрешения споров по иранской ядерной программе нет. "Мы считаем, что "евротройка", действуя таким образом, ведет дело к конфронтации", - заключил Сергей Рябков. Напомним, Великобритания, Франция и Германия намерены запустить Механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном от 2015 года. Они планируют информировать об этих планах Тегеран, а также Россию и Китай.

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