Экспорт из свободной зоны Арас увеличился на 100 процентов

«Экспорт из свободной зоны Арас в первые девять месяцев прошлого года составил 162 млн. долларов», - отметил он.

Свободная зона Арас расположена в пяти отколовшихся частях северо-западного Ирана, недалеко от нулевой точки границы с Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой и пограничной рекой Арас.

Стратегическое расположение Свободной зоны Арас на северо-западе страны, с площадью 51 тыс. гектаров благодаря ее границам с Азербайджаном, Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой, а также ее близости к Турции и Ираку и, в конечном счете, географической близости к стран СНГ привело к созданию очень хороших экономических возможностей для этого района среди свободных зон страны.

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