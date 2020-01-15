Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране

Швейцарское посольство формально является защитником интересов США в Иране и дипломатично выступает в качестве его представителя в Тегеране из-за разрыва американо-иранских отношений.

Участники митинга, некоторые из которых сидели на инвалидных колясках, крича лозунги на персидском и английском языках, такие как «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», призывали к немедленному прекращению террористических актов США и Израиля и выводу американских войск из ближневосточного региона.

У них также были плакаты и фотографии мученика Касима Сулеймани и решительно осудили его убийство США в Багдаде.

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