15 янв. 2020 г., 17:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83635585
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Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране

Группа военных инвалидов собралась напротив посольства Швейцарии в Тегеране

Тегеран, 15 января, ИРНА - Военные инвалиды восьмилетней священной обороны собрались в среду с плакатами в знак протеста против убийства генерала Касима Сулеймани и в поддержку Корпуса стражей исламской революции напротив посольства Швейцарии.

Швейцарское посольство формально является защитником интересов США в Иране и дипломатично выступает в качестве его представителя в Тегеране из-за разрыва американо-иранских отношений.

Участники митинга, некоторые из которых сидели на инвалидных колясках, крича лозунги на персидском и английском языках, такие как «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», призывали к немедленному прекращению террористических актов США и Израиля и выводу американских войск из ближневосточного региона.

У них также были плакаты и фотографии мученика Касима Сулеймани и решительно осудили его убийство США в Багдаде.

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