В Челябинске откроется Центр развития персидской культуры «Хафиз»

"В ходе моего опыта общения с Иранскими партнерами на протяжении 8 лет в различных областях, я постоянно наблюдаю развитие отношений между Ираном и Россией, но как правило эти отношения не выходят далеко за рамки сотрудничества двух государств", сказал Ансимов.

По его словам, желание иранских студентов учиться в России развивается, и регионы РФ как раз оказываются золотой доступной серединой для иранской молодежи. "Назревает вопрос в поддержки таких студентов, ведь не во всех регионах удобно обратиться за поддержкой в посольство или консульство Ирана, теперь же при наличии культурного центра в городе Челябинске, студенты смогут найти доступную юридическую поддержку", пояснил он.

Ансимов подчеркнул, что персидский культурный центр «Хафиз» - это некоммерческая организация в основную деятельность которой не входит извлечение материальной прибыли, поэтому мы так же надеемся на поддержку двух стран. "Я планирую что центр «Хафиз» со временем станет действующим инструментом для взаимодействия Челябинской области с Исламской Республикой Иран. Развитие культурного центра также может положительно повлиять на экономическое развитие двух сторон, ведь порой переговоры в торгово-промышленных палатах, так и остаются на уровне разговоров, причина отсутствия положительной динамики, различие делового этикета и незнание культуры потенциального партнера", добавил он.

Ансимов сообщил, что в декабре 2019 года встертился с вице-президентом по развитию персидского языка и иранских исследований в университетах и ​​центрах за рубежом Бахадором Багери. "Во время переговоров он заручился поддержкой иранской стороны", пояснил директор центра «Хафиз».

Он отметил, что "первой задачей я поставил для себя восстановление иранистики в Челябинске, пополнение Челябинской библиотеки литературой на фарси и реанимация кафедры персидского языка".

"Я считаю неразумным, говорить о преподавании персидского языка, не имея при этом доступную учебную и художественную литературу на Фарси. Если мне удастся справиться с поставленными перед культурным центром задачами, то рейс Челябинск-Тегеран не за горами", заключил он.

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