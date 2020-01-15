МИД Великобритании: в ближайшее время посол в Иране вернется в страну

"Поездка была запланирована долгое время тому назад. Посол в Лондоне поведёт ряд встреч, и в ближайшее время он вернется в Тегеран", рассказал в среду корреспонденту ИРНА представитель МИД Великобритании.
Напомним, что в воскресенье посол Великобритании в Иране был вызван в МИД из-за участия в несанкционированном митинге в Тегеране в субботу.
По данным иранского МИД, причиной задержания правоохранительными органами британского посла стало его участие в субботу акции протеста студентов в тегеранском Технологическом университете.
В связи с этим, британский посол был вызван и в МИД, которому был выражен решительный протест за участие в незаконном собрании в Тегеране.
В МИД напомнили Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.
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