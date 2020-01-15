МИД Великобритании: в ближайшее время английский посол в Иране вернется в страну

"Поездка была запланирована долгое время тому назад. Посол поведёт ряд встреч в Лондоне, и в ближайшее время вернется в Тегеран", рассказал в среду корреспонденту ИРНА представитель МИД Великобритании.

Напомним, что в воскресенье посол Великобритании в Иране был вызван в МИД из-за участия в несанкционированном митинге в Тегеране в субботу.

По данным иранского МИДа, причиной задержания правоохранительными органами британского посла стало его участие в субботу в акции протеста студентов Тегеранского Технологического университета.

В связи с этим британский посол был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест за участие в незаконном собрании в Тегеране.

В МИД напомнили Мак-Эйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях ни коим образом не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.

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