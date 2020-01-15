Встречи главы МИД Ирана в кулуарах форума "Диалог Райсина" в Индии

Зариф час назад встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили экономические и торговые взаимодействия в области энергетики в порту Чабахар.

Глава МИД Ирана также обсудил региональные и международные события на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалем.

Иранский министр также встретился с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом в среду утром. Стороны изучили ситуацию региона после убийства генерала Гасема Сулеймани и мирные переговоры в Афганистане.

Зариф провел встречу с главой МИД Испании Урмасом Рейнсалу. Стороны обсудили региональные вопросы и последние развития по СВПД.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана во вторник прибыл с визитом в Нью-Дели.

Пятая международная политологическая конференция «Диалог Райсина» состоится в индийской столице 14-16 января. Форум проводится с 2016 г. исследовательским центром «Обзервер Рисерч Фаундейшн» совместно с МИД Индии.