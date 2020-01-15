15 янв. 2020 г., 15:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83635421
0 Persons

Встречи главы МИД Ирана в кулуарах форума "Диалог Райсина" в Индии

Встречи главы МИД Ирана в кулуарах форума "Диалог Райсина" в Индии

Тегеран, 15 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Нью-Дели для участия в 5-м международном политологическом форуме "Диалог Райсина", встретился с властями стран-участниц форума.

Зариф час назад встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили экономические и торговые взаимодействия в области энергетики в порту Чабахар.
Глава МИД Ирана также обсудил региональные и международные события на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалем.
Иранский министр также встретился с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом в среду утром. Стороны изучили ситуацию региона после убийства генерала Гасема Сулеймани и мирные переговоры в Афганистане.
Зариф провел встречу с главой МИД Испании Урмасом Рейнсалу. Стороны обсудили региональные вопросы и последние развития по СВПД.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана во вторник прибыл с визитом в Нью-Дели.
Пятая международная политологическая конференция «Диалог Райсина» состоится в индийской столице 14-16 января. Форум проводится с 2016 г. исследовательским центром «Обзервер Рисерч Фаундейшн» совместно с МИД Индии.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 0 =