Страны "евротройки" не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф

Зариф пояснил, что страны "евротройки" не выполнили свои обязательства после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а Иран показал свою приверженность по ядерной сделке.

По его словам, Иран в письме от 2018 года объявил о запуске механизма по разрешению споров по СВПД первым, но европейские страны не ответили на письма Тегерана.

"Иностранные компании покинули Иран после того, что страны "евротройки" нарушили СВПД; они допустили США запугивать", отметил Зариф.

"Иран – это не вопрос в ядерной сделке, а Иран является членом ядерного соглашения", добавил иранский министр иностранных дел, отметив, что Иран готов вернуться к выполнению своих обязательств, когда страны "евротройки" также выполнили свои обязательства.

Генерал Сулеймани – единственная эффективная сила в борьбе с ДАИШ

"Убийство генерала Гасема Сулеймани никого не порадовал, кроме (президента США Дональда – ред.) Трампа и ДАИШ", добавил Зариф.

Иранский министр подчеркнул, что военное присутствие США не принесло экономические выгоды этой стране, и иракцы хотят изгнать США из страны.

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