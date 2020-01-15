Совет Федерации РФ: мы поддерживаем международную позицию Ирана

На встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали он сослался на последние события в ближневосточном регионе и сказал о всестороннем развитием отношений с Ираном, отметив, что Россия крайне заинтересована в процветании и стабильности страны.

«В этой связи мы сделаем всё возможное для укрепления и поддержки позиций Исламской Республики Иран в международном сообществе», - указал он.

Посол Ирана также упомянул о состоянии ирано-российских отношений и призвал к расширению политических, экономических, культурных отношений между двумя странами посредством парламентского сотрудничества.

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