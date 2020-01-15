15 янв. 2020 г., 13:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83635142
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Рухани подверг критике страны "евротройки" за неприверженность своим обязательствам по СВПД

Рухани подверг критике страны "евротройки" за неприверженность своим обязательствам по СВПД

Тегеран, 15 января, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в очередной раз подверг критике страны "евротройки" за неприверженность своим обязательствам по СВПД.

Глава иранского правительства на заседании кабинета министров в среду призвал стран "евротройки" выполнять свои обязательства по ядерной сделке.
Назвав необоснованные утверждения о попытках Ирана создать ядерное оружие, Рухани заверил, что шаги Тегерана по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) носят обратимый характер, в случе возвращения европейских стран к своим обязательствам.
"Ядерная программа Иран носит мирный характер под наблюдением МАГАТЭ", отметил президент.
Рухани призвал страны "евротройки" выбрать правильный путь и вернуться к СВПД.

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