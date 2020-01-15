Рухани подверг критике страны "евротройки" за неприверженность своим обязательствам по СВПД

Глава иранского правительства на заседании кабинета министров в среду призвал стран "евротройки" выполнять свои обязательства по ядерной сделке.

Назвав необоснованные утверждения о попытках Ирана создать ядерное оружие, Рухани заверил, что шаги Тегерана по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) носят обратимый характер, в случе возвращения европейских стран к своим обязательствам.

"Ядерная программа Иран носит мирный характер под наблюдением МАГАТЭ", отметил президент.

Рухани призвал страны "евротройки" выбрать правильный путь и вернуться к СВПД.