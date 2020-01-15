Иран и Россия обсудили пути увеличения товарооборота

Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений и продолжения регионального и международного взаимодействия двух стран, в частности в Сирии.

Слуцкий на этой встрече резко осудил убийство генерала Гасема Сулеймани американскими силами, выразив соболезнования от имени Госдумы в связи с мученичеством генерала Сулеймани и трагической авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном.

Он высоко оценил признание вины Ираном в крушении самолета Boeing 737, отметив, что американцы в подобные случаи никогда не признали ответственность за свои ошибки.

Джалали такж на этой встрече призвал к расширению торговых отношений двух стран, высоко оценив позицию России по убийству генерала Сулеймани.

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