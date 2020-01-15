Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений и продолжения регионального и международного взаимодействия двух стран, в частности в Сирии.
Слуцкий на этой встрече резко осудил убийство генерала Гасема Сулеймани американскими силами, выразив соболезнования от имени Госдумы в связи с мученичеством генерала Сулеймани и трагической авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном.
Он высоко оценил признание вины Ираном в крушении самолета Boeing 737, отметив, что американцы в подобные случаи никогда не признали ответственность за свои ошибки.
Джалали такж на этой встрече призвал к расширению торговых отношений двух стран, высоко оценив позицию России по убийству генерала Сулеймани.
Москва, 15 января, ИРНА – Посол ИРИ в Российской Федерации Казем Джалали и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник изучили пути увеличения товарооборота между Тегераном и Москвой.
Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений и продолжения регионального и международного взаимодействия двух стран, в частности в Сирии.
-
Рухани подверг критике неприверженность стран "евротройки" своим обязательствам по СВПД
Тегеран, 15 января, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в очередной раз подвергал критику неприверже…
-
Иран и Россия обсудили пути увеличения товарооборота
Москва, 15 января, ИРНА – Посол ИРИ в Российской Федерации Казем Джалали и глава комитета Госдумы…
-
Иран занимает пятое место в проектировании и строительства производственных объектов в Азии
Исфахан, 15 января, ИРНА - Глава департамента теплотехнической и холодильной промышленности…
-
100 иностранных спортсменов примут участие в турнире по борьбе пахлавани в иранском Боджнурде
Боджнурд, 15 января, ИРНА - 100 иностранных спортсменов примут участие в 3-м чемпионате мира…
-
Постпред прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
Москва, 14 января. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в…
-
Зариф провел встречу с госминистром в МИД ФРГ
Тегеран, 14 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник на…
-
Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Дели
Тегеран, 14 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник прибыл в столицу…
-
Россия не видит оснований для запуска механизма по разрешению споров по СВПД
Москва, 14 января. ИРНА — Россия не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению…
-
Иран прокомментировал запуск механизма разрешения споров по ядерной сделке
Тегеран, 14 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал решение…
-
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном увеличился на 30%
Баку, 14 декабря. ИРНА — За 2019 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Ираном…
Your Comment