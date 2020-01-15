15 янв. 2020 г., 12:31
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Иран и Россия обсудили пути увеличения товарооборота

Иран и Россия обсудили пути увеличения товарооборота

Москва, 15 января, ИРНА – Посол ИРИ в Российской Федерации Казем Джалали и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник изучили пути увеличения товарооборота между Тегераном и Москвой.

Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений и продолжения регионального и международного взаимодействия двух стран, в частности в Сирии.
Слуцкий на этой встрече резко осудил убийство генерала Гасема Сулеймани американскими силами, выразив соболезнования от имени Госдумы в связи с мученичеством генерала Сулеймани и трагической авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном.
Он высоко оценил признание вины Ираном в крушении самолета Boeing 737, отметив, что американцы в подобные случаи никогда не признали ответственность за свои ошибки.
Джалали такж на этой встрече призвал к расширению торговых отношений двух стран, высоко оценив позицию России по убийству генерала Сулеймани.

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