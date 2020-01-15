15 янв. 2020 г., 12:30
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News Code: 83635033
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Иран занимает пятое место в проектировании и строительства производственных объектов в Азии

Иран занимает пятое место в проектировании и строительства производственных объектов в Азии

Исфахан, 15 января, ИРНА - Глава департамента теплотехнической и холодильной промышленности Министерства промышленности, рудников и торговли Махшид Нияззаде заявила, что отрасль проектирования и строительства производственных объектов в Иране работает уже более 60 лет, и Иран занимает пятое место в Азии после Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Индии.

Нияззаде на церемонии открытия Международной выставки отопительного и холодильного оборудования в Исфахане во вторник вечером отметила, что по имеющейся информации, Иран занимает 50 место по экспорту, 80-е по импорту.

«Целевой рынок находится в Центральной Азии и других соседних странах, и у нас мало экспорта в Европу, особенно в Испанию и Италию. Наиболее важные экспортные товары включают витринные холодильники, вентиляторы, бойлеры», - указала она.

«Объем экспорта у нас в этом году составил 40 млн., а импорта – 400 млн.», - пояснила она.

18-я Международная выставка холодильного и отопительного оборудования и установок проходит с 14 по 17 января в Международном выставочном центре в Исфахане.

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