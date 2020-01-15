Иран занимает пятое место в проектировании и строительства производственных объектов в Азии

Нияззаде на церемонии открытия Международной выставки отопительного и холодильного оборудования в Исфахане во вторник вечером отметила, что по имеющейся информации, Иран занимает 50 место по экспорту, 80-е по импорту.

«Целевой рынок находится в Центральной Азии и других соседних странах, и у нас мало экспорта в Европу, особенно в Испанию и Италию. Наиболее важные экспортные товары включают витринные холодильники, вентиляторы, бойлеры», - указала она.

«Объем экспорта у нас в этом году составил 40 млн., а импорта – 400 млн.», - пояснила она.

18-я Международная выставка холодильного и отопительного оборудования и установок проходит с 14 по 17 января в Международном выставочном центре в Исфахане.

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