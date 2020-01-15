15 янв. 2020 г., 08:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83634564
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100 иностранных спортсменов примут участие в турнире по борьбе пахлавани в иранском Боджнурде

100 иностранных спортсменов примут участие в турнире по борьбе пахлавани в иранском Боджнурде

Боджнурд, 15 января, ИРНА - 100 иностранных спортсменов примут участие в 3-м чемпионате мира по борьбе пахлавани, который пройдёт этой зимой в Боджнурде, Серверный Хорасан.

В чемпионате примут участие спортсмены из 32 стран мира, а именно: из Польши, Эстонии, Турции, Кипра, Венгрии, Южной Кореи, Украины, Грузии, Азербайджана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Афганистана, Танзании, Уганды, Зимбабве и Камеруна.

Чемпионат мира по борьбе пахлавани будет проходить 18-22 января в Боджнурде, провинция Северный Хорасан.

Ранее 16-20 декабря в провинции Северный Хорасан состоялся 6-й чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе с участием 10 отечественных и зарубежных команд.

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