100 иностранных спортсменов примут участие в турнире по борьбе пахлавани в иранском Боджнурде

В чемпионате примут участие спортсмены из 32 стран мира, а именно: из Польши, Эстонии, Турции, Кипра, Венгрии, Южной Кореи, Украины, Грузии, Азербайджана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Афганистана, Танзании, Уганды, Зимбабве и Камеруна.



Чемпионат мира по борьбе пахлавани будет проходить 18-22 января в Боджнурде, провинция Северный Хорасан.



Ранее 16-20 декабря в провинции Северный Хорасан состоялся 6-й чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе с участием 10 отечественных и зарубежных команд.

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