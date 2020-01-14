Зариф провел встречу с госминистром в МИД ФРГ

"Стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, а также последние события в регионе, в частности в Афганистане", сказал Мусави, следует из сообщения на сайте иранского МИД.

"Глава МИД Ирана во время встречи подверг критике европейских участников СВПД, за их бездействие, назвав запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке стратегической ошибкой европейской тройки с политической точки зрения", добавил он.

Ранее во вторник Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

Глава МИД Ирана во вторник прибыл в столицу Индии Нью-Дели, где примет участие в международной политологической конференции "Диалог Райсина".

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